“Рома” завдала розгромної поразки “Шахтарю” в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Донецький “Шахтар” відіграв перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником стала римська “Рома”. Матч пройшов у столиці Італії, передає кореспондент УНН.
Деталі
Проникаюча передача від Педро завершилася виходом Лоренцо Пеллегріні із Анатолієм Трубіним та точним ударом італійця. Швидкий напад на 73 хвилині приніс “Ромі” другий гол у ворота “Шахтаря”. Відзначився Ель-Шаараві. Крапку у зустрічі поставив Джанлука Манчіні на 77 хвилині — 3:0.
Доповнення
“Шахтар” і “Рома” протистояли одне одному в 3-х розіграшах Ліги чемпіонів. Загалом відбулося 6 матчів до цього моменту: 4 перемоги в донеччан і 2 в римлян. Різниця м’ячів — 9:8 на користь “гірників”.