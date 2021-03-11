“Рома” завдала розгромної поразки “Шахтарю” в Лізі Європи

Деталі

Проникаюча передача від Педро завершилася виходом Лоренцо Пеллегріні із Анатолієм Трубіним та точним ударом італійця. Швидкий напад на 73 хвилині приніс “Ромі” другий гол у ворота “Шахтаря”. Відзначився Ель-Шаараві. Крапку у зустрічі поставив Джанлука Манчіні на 77 хвилині — 3:0.

Доповнення

“Шахтар” і “Рома” протистояли одне одному в 3-х розіграшах Ліги чемпіонів. Загалом відбулося 6 матчів до цього моменту: 4 перемоги в донеччан і 2 в римлян. Різниця м’ячів — 9:8 на користь “гірників”.