Ролики про Україну можуть показати на CNN та BBC

"У нас в планах - запуск кількох кампаній на міжнародних телеканалах, таких як CNN, BBC, Deutsche Welle, Euronews. Як раз зараз завершується великий тендер, і той канал чи кілька каналів, які виграють - будуть транслювати ролики про Україну, передачі про Україну", - сказав він.

За словами держсекретаря, умовою тендеру є надання послуг з трансляції не менше ніж 700 роликів і 1 передачі про Україну в міжнародних медіа, що охоплюють принципові для держави континенти такі, як Євразію, Америку і частково Африку.

"Тендер оголошений на Prozorro на 30 млн гривень. Оголошений тендер на 700 виходів як мінімум по 30 секунд плюс одна півгодинна передача на телеканалі, який має міжнародне охоплення", - сказав він.

Біденко зазначив, тендер закінчиться через декілька тижнів.

"Ролики ми виготовляємо самі. Три ролики вже є - про Дніпро, Львів і Київ. Міжнародна кампанія стартує з серпня. Ми плануємо три хвилі - серпень, кінець вересня і кінець жовтня", - додав він.



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