Роботу-переможницю міжнародної "кулінарної олімпіади" представили на Закарпатті

Срібну медаль одного з найпрестижніших конкурсів кулінарів автору шоколадного витвору шоколатьє Людмилі Дубіш вручив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Також закарпатська шоколатьє отримала почесну грамоту Закарпатської облдержадміністрації.

“На конкурсі зібралися понад тисячу майстрів з 42 країн світу. Це була дійсно боротьба найкращих кулінарів та кондитерів. Спочатку моїй роботі віддали „бронзу“, подумавши, що основу шоколадного замку складає металевий каркас. Однак ми подали апеляцію і дозволили журі пересвідчитися, що 45-кілограмова скульптура виготовлена з суцільного шоколаду. У підсумку про те, що посіла ІІ місце, я дізналася вже вдома, але від того радості менше не було. Зізнаюся, що найважчим було транспортувати „замок“ до Німеччини, адже виконано роботу було у нас на Закарпатті, у місті Мукачево”, — розповіла Л.Дубіш.

“Льодовий замок Снігової Королеви” з іспанського шоколаду тимчасово оселився у холі Закарпатської облдержадміністрації, потім скульптура гастролюватиме по кондитерським міст Ужгород та Мукачево, де на неї зможуть подивитися усі бажаючі. А у підсумку шоколад переплавлять для наступних солодких шедеврів.

Кулінарна олімпіада в Ерфурті — гастрономічний захід, який відбувається раз на чотири роки і вважається одним із найбільших з’їздів кухарів на планеті. Тут змагаються майстри, що працюють з шоколадом, мастикою, карамеллю, марципаном тощо. Цього року першість серед шоколатьє здобув майстер з Білорусі, “срібло” у українки Людмили Дубіш, а “бронза” поїхала до Туреччини.