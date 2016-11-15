Роботу-переможницю міжнародної "кулінарної олімпіади" представили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Шоколадний “Льодовий замок Снігової Королеви” вагою понад 45 кілограмів, що здобув срібну нагороду на міжнародній кулінарній олімпіаді у м. Ерфурт (Німеччина) сьогодні, 15 листопада, презентували в атріумі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
Срібну медаль одного з найпрестижніших конкурсів кулінарів автору шоколадного витвору шоколатьє Людмилі Дубіш вручив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Також закарпатська шоколатьє отримала почесну грамоту Закарпатської облдержадміністрації.
“На конкурсі зібралися понад тисячу майстрів з 42 країн світу. Це була дійсно боротьба найкращих кулінарів та кондитерів. Спочатку моїй роботі віддали „бронзу“, подумавши, що основу шоколадного замку складає металевий каркас. Однак ми подали апеляцію і дозволили журі пересвідчитися, що 45-кілограмова скульптура виготовлена з суцільного шоколаду. У підсумку про те, що посіла ІІ місце, я дізналася вже вдома, але від того радості менше не було. Зізнаюся, що найважчим було транспортувати „замок“ до Німеччини, адже виконано роботу було у нас на Закарпатті, у місті Мукачево”, — розповіла Л.Дубіш.
“Льодовий замок Снігової Королеви” з іспанського шоколаду тимчасово оселився у холі Закарпатської облдержадміністрації, потім скульптура гастролюватиме по кондитерським міст Ужгород та Мукачево, де на неї зможуть подивитися усі бажаючі. А у підсумку шоколад переплавлять для наступних солодких шедеврів.
Кулінарна олімпіада в Ерфурті — гастрономічний захід, який відбувається раз на чотири роки і вважається одним із найбільших з’їздів кухарів на планеті. Тут змагаються майстри, що працюють з шоколадом, мастикою, карамеллю, марципаном тощо. Цього року першість серед шоколатьє здобув майстер з Білорусі, “срібло” у українки Людмили Дубіш, а “бронза” поїхала до Туреччини.