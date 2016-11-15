Работу-победительницу международной "кулинарной олимпиады" представили на Закарпатье

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УЖГОРОД-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шоколадный "Ледовый замок Снежной Королевы" весом более 45 килограммов, получивший серебряную награду на международной кулинарной олимпиаде в г. Эрфурт (Германия) сегодня, 15 ноября, представили в атриуме Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.

Серебряную медаль одного из самых престижных конкурсов кулинаров автору шоколадного произведения шоколатье Людмиле Дубиш вручил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Также закарпатская шоколатье получила почетную грамоту Закарпатской облгосадминистрации.

"На конкурсе собрались более тысячи мастеров из 42 стран мира. Это была действительно борьба лучших кулинаров и кондитеров. Сначала моей работе отдали "бронзу", подумав, что основу шоколадного замка составляет металлический каркас. Однако мы подали апелляцию и позволили жюри убедиться, что 45-килограммовая скульптура изготовлена ​​из цельного шоколада. В итоге о том, что заняла второе место, я узнала уже дома, но от того радости меньше не было. Признаюсь, что самым трудным было транспортировать "замок" в Германию, ведь выполнена работа была у нас на Закарпатье, в городе Мукачево ", - рассказала Л.Дубиш.

"Ледовый замок Снежной Королевы" с испанского шоколада временно поселился в холле Закарпатской облгосадминистрации, потом скульптура будет гастролировать по кондитерским городов Ужгород и Мукачево, где ее смогут посмотреть все желающие. А в итоге шоколад переплавят для следующих сладких шедевров.

Кулинарная олимпиада в Эрфурте - гастрономическое мероприятие, которое происходит раз в четыре года и считается одним из крупнейших съездов поваров на планете. Здесь соревнуются мастера, работающие с шоколадом, мастикой, карамелью, марципаном и тому подобное. В этом году первенство среди шоколатье получил мастер из Беларуси, "серебро" у украинки Людмилы Дубиш, а "бронза" уехала в Турцию.

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