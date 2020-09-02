Рівень імунізації від КПК до кінця року в Україні складе 78% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Рівень імунізації від кору, паротиту, краснухи до кінця року складе 78% при теперішньому темпі при рекомендованих у 95% для формування колективного імунітету. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.
"Майже всі області, окрім Закарпатської, Чернівецької та Одеської - поліпшили темпи охоплення щепленнями, але якщо ми будемо продовжувати у такому ж темпі, то до кінця року вийдемо на 78% при рекомендованих 95%... Найнижчі рівні охоплення щепленнями КПК: у Львівській, Закарпатській, Харківській, Чернівецькій, Волинській, Херсонській, Черкаській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях", - розповів Ляшко.
Також за його словами, держава закуповує вакцини від 10 інфекційних хвороб.
"Вакцина для профілактики поліомієліту в Україні - понад 2 млн доз, оральної вакцини від поліомієліту - близько 2 млн доз, для профілактики кашлюку, дифтерії, правця – 560 тис. доз, для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту й Hib-інфекції – 735 тис.доз, дифтерії та правця для дорослих – понад 2 млн доз, вакцина для гепатиту та Hib-інфекції - понад 1 млн доз, вакцина КПК – понад 1,2 млн доз", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, в Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.