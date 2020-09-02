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Рівень імунізації від КПК до кінця року в Україні складе 78% - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Рівень імунізації від кору, паротиту, краснухи до кінця року складе 78% при теперішньому темпі при рекомендованих у 95% для формування колективного імунітету. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Рівень імунізації від КПК до кінця року в Україні складе 78% - МОЗ

"Майже всі області, окрім Закарпатської, Чернівецької та Одеської - поліпшили темпи охоплення щепленнями, але якщо ми будемо продовжувати у такому ж темпі, то до кінця року вийдемо на 78% при рекомендованих 95%... Найнижчі рівні охоплення щепленнями КПК: у Львівській, Закарпатській, Харківській, Чернівецькій, Волинській, Херсонській, Черкаській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях", - розповів Ляшко.

Також за його словами, держава закуповує вакцини від 10 інфекційних хвороб.

"Вакцина для профілактики поліомієліту в Україні - понад 2 млн доз, оральної вакцини від поліомієліту - близько 2 млн доз, для профілактики кашлюку, дифтерії, правця – 560 тис. доз, для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту й Hib-інфекції – 735 тис.доз, дифтерії та правця для дорослих – понад 2 млн доз, вакцина для гепатиту та Hib-інфекції - понад 1 млн доз, вакцина КПК – понад 1,2 млн доз", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україну до епідемічного сезону 2020-2021 років поставлять 665 тисяч вакцин від грипу із Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

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