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Уровень иммунизации от КПК до конца года в Украине составит 78% - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Уровень иммунизации от кори, паротита, краснухи до конца года составит 78% при нынешнем темпе при рекомендованных в 95% для формирования коллективного иммунитета. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.

Уровень иммунизации от КПК до конца года в Украине составит 78% - Минздрав

"Почти все области, кроме Закарпатской, Черновицкой и Одесской - улучшили темпы охвата прививками, но если мы будем продолжать в таком же темпе, то к концу года выйдем на 78% при рекомендованных 95%... низкие уровни охвата прививками КПК: во Львовской, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой, Волынской, Херсонской, Черкасской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Житомирской, Сумской и Черниговской областях", - рассказал Ляшко.

Также по его словам, государство закупает вакцины от 10 инфекционных болезней.

"Вакцина для профилактики полиомиелита в Украине - более 2 млн доз, оральной вакцины от полиомиелита - около 2 млн доз, для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка - 560 тыс. доз, для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита и Hib-инфекции - 735 тис. доз, дифтерии и столбняка для взрослых - более 2 млн доз, вакцина для гепатита и Hib-инфекции - более 1 млн доз, вакцина КПК - более 1,2 млн доз", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине к эпидемическому сезону 2020-2021 годов поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.

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