Ринок землі: в Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод

Деталі

Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подало 4767 нотаріуси. Всього заяв — 5353, із них погоджено 4712, у черзі на розгляд — 18, відмову отримали 623.

Додамо

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватимуть лише на загальнонаціональному референдумі.