Ринок землі: в Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на сьогодні укладено 9072 угоди в межах ринку землі. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, інформує УНН.
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Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подало 4767 нотаріуси. Всього заяв — 5353, із них погоджено 4712, у черзі на розгляд — 18, відмову отримали 623.
Додамо
1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватимуть лише на загальнонаціональному референдумі.