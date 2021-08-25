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17 березня, 19:38 • 105915 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139593 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 200493 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165777 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 162444 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182786 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151532 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159613 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176276 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221973 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Ринок землі: в Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод

Ринок землі: в Україні зареєстровано понад 9 тисяч земельних угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на сьогодні укладено 9072 угоди в межах ринку землі. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, інформує УНН.

Деталі

Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подало 4767 нотаріуси. Всього заяв — 5353, із них погоджено 4712, у черзі на розгляд — 18, відмову отримали 623.

Додамо

1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватимуть лише на загальнонаціональному референдумі.

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