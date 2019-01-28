Ринок первинного житла вже активізувався після свят - експерт

"Первинний ринок сьогодні, як і протягом 2018 року, набагато активніший, ніж вторинний. Передусім тому, що на первинному ринку вартість квадратного метра нижча, ніж на вторинному. Плюс - нові під'їзди, комунікації тощо. Первинний ринок активніший. Більш того, активність в цьому році вже з'явилася", - вважає експерт.

Він зазначив, що "громадяни вже відійшли від свят і почали вирішувати проблеми, в тому числі і житлового характеру". Несін зазначає, що на первинному ринку покупців більше, ніж на вторинному.

Як повідомляв УНН, наразі у трьох чвертях випадків угоди на ринку житлової нерухомості припадають на первинку. Цьому сприяють не лише нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які наразі пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує на вибір три програми з різними банками (це "Кристалбанк", "Укргазбанк" і "Глобус"). Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру - від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи лише надійних.