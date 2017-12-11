Римо-католицька церква відхрестилася від гральних автоматів "Фаворит" у львівському костьолі

"Церква орендує лише маленьку частину цього храму. Більша частина костьолу орендується приватними підприємцями, в тому числі тими, які поставили туди ці гральні автомати. Але не можна говорити, що цим займається церква. Ні в якому разі. Більше того, оренда частини церкви такими підприємцями - не є добрим фактом", - сказав він.

У Римо-католицькій церкві також попередили про залежність від азартних ігор.

"Щодо гральних автоматів - вони розвивають залежність. І церква про це попереджає. Це багато грошей, багато безкорисно витраченого часу. Це відсутність духовного розвитку людини як особистості. Гральні автомати - це не спосіб заробити гроші. Спосіб заробити гроші - це праця. Не хочеш працювати - не їж, але гральні автомати - це не вихід", - сказав отець Григорій Драус.

Нагадаємо, "Українська національна лотерея" відкрила гральний заклад у стародавньому костьолі. Цю компанію пов'язують з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим. Її неодноразово викривали в організації заборонених азартних ігор, а також ухиленні від сплати податків. Зокрема, заборонена букмекерська діяльність прикривалася лотереями "Фаворит спорт".

У той же час, "Українську національну лотерею" активно висувають в монополісти лотерейного ринку, дискримінуючи його прямих конкурентів. РНБО, наприклад, ввела обмежувальні санкції проти компаній "М.С.Л." і "Патріот", а Мінфін виписав нові ліцензійні умови, які перешкоджають їм в отриманні ліцензії на продовження діяльності. Цим же документом, за оцінкою експертів, Мінфіном створено передумови для легалізації “одноруких бандитів”.