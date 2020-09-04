Річковий транспорт дешевший і може успішно розвантажити дороги – експерт

"Річка може взяти на себе 20-30%, якщо розвивати річковий транспорт і водну логістику, додавати зерноправи. Завантаженість доріг безпосередньо поєднана з тим, що якийсь період залізниця не працює, так як треба, відсутня річка. Якщо брати з точки зору вартості, то вартість перевезень по річці може бути дешевшою, ніж перевезення автотранспортом. У цивілізованому світі перевезення автотранспортом найдорожче. Річка одна з найдешевших", – зазначив експерт.

Також Белах наголосив, що вантажовідправник керується виключно вартістю і швидкістю, тож якщо надати йому опцію внутрішнього водного транспорту, то частину вантажів він буде відправляти річкою.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроєкту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.