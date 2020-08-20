Зеленський виступає за ухвалення закону про ефективне використання водного транспорту

Під час спілкування з представниками ЗМІ в Херсонській області Президент зауважив, що нині держава вкладає мільярди гривень у ремонт і будівництво автомобільних шляхів, а потім ними рухаються перевантажені фури та руйнують дорожнє полотно.

"Країна повинна мати декілька шляхів перевезень. Водний транспорт – один із найдешевших видів перевезень", – зазначив Зеленський.

За його словами, законопроект про водний транспорт перебуває на розгляді у профільному комітеті Верховної Ради, але щодо його остаточної редакції точаться суперечки серед депутатів.

"Впевнений, що ми проголосуємо цей закон, і запрацює цей вид транспорту, який нам дуже потрібен. І будемо розвивати судноплавство та перевезення", – наголосив Зеленський.

Також повідомляється, що ухвалення закону сприятиме збільшенню вантажопотоку до 35 млн тонн на рік; збереженню доріг та заощадженню 1 млрд грн на ремонт дорожнього покриття протягом чотирьох років.

Нагадаємо, Верховна Рада має схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт восени.