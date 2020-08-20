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Зеленський виступає за ухвалення закону про ефективне використання водного транспорту

Зеленський виступає за ухвалення закону про ефективне використання водного транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Під час спілкування з представниками ЗМІ в Херсонській області Президент зауважив, що нині держава вкладає мільярди гривень у ремонт і будівництво автомобільних шляхів, а потім ними рухаються перевантажені фури та руйнують дорожнє полотно.

"Країна повинна мати декілька шляхів перевезень. Водний транспорт – один із найдешевших видів перевезень", – зазначив Зеленський.

За його словами, законопроект про водний транспорт перебуває на розгляді у профільному комітеті Верховної Ради, але щодо його остаточної редакції точаться суперечки серед депутатів.

"Впевнений, що ми проголосуємо цей закон, і запрацює цей вид транспорту, який нам дуже потрібен. І будемо розвивати судноплавство та перевезення", – наголосив Зеленський.

Також повідомляється, що ухвалення закону сприятиме збільшенню вантажопотоку до 35 млн тонн на рік; збереженню доріг та заощадженню 1 млрд грн на ремонт дорожнього покриття протягом чотирьох років. 

Нагадаємо, Верховна Рада має схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт восени.

Українські Національні Новини

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