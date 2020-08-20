Зеленський виступає за ухвалення закону про ефективне використання водного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступає за ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, що дасть змогу розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.
Під час спілкування з представниками ЗМІ в Херсонській області Президент зауважив, що нині держава вкладає мільярди гривень у ремонт і будівництво автомобільних шляхів, а потім ними рухаються перевантажені фури та руйнують дорожнє полотно.
"Країна повинна мати декілька шляхів перевезень. Водний транспорт – один із найдешевших видів перевезень", – зазначив Зеленський.
За його словами, законопроект про водний транспорт перебуває на розгляді у профільному комітеті Верховної Ради, але щодо його остаточної редакції точаться суперечки серед депутатів.
"Впевнений, що ми проголосуємо цей закон, і запрацює цей вид транспорту, який нам дуже потрібен. І будемо розвивати судноплавство та перевезення", – наголосив Зеленський.
Також повідомляється, що ухвалення закону сприятиме збільшенню вантажопотоку до 35 млн тонн на рік; збереженню доріг та заощадженню 1 млрд грн на ремонт дорожнього покриття протягом чотирьох років.
Нагадаємо, Верховна Рада має схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт восени.