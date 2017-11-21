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РФ заборонили виставляти військову техніку на британському авіасалоні "Фарнборо"

РФ заборонили виставляти військову техніку на британському авіасалоні "Фарнборо"

Київ • УНН

 • 13703 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Організатори британського авіасалону "Фарнборо" оголосили про заборону для Росії виставляти продукцію військового призначення на виставці 2018 року, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що організатори "Фарнборо" пояснили заборону на участь військової техніки з РФ приписами британського експортного регулятора.

Крім того, організатори авіасалону очікують на виставці 2018 року виробників російської цивільної техніки.

Як повідомляв УНН, ізраїльська компанія представила надпотужний електролітак.

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