РФ заборонили виставляти військову техніку на британському авіасалоні "Фарнборо"

Зазначається, що організатори "Фарнборо" пояснили заборону на участь військової техніки з РФ приписами британського експортного регулятора.

Крім того, організатори авіасалону очікують на виставці 2018 року виробників російської цивільної техніки.

Як повідомляв УНН, ізраїльська компанія представила надпотужний електролітак.