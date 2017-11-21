РФ заборонили виставляти військову техніку на британському авіасалоні "Фарнборо"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Організатори британського авіасалону "Фарнборо" оголосили про заборону для Росії виставляти продукцію військового призначення на виставці 2018 року, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що організатори "Фарнборо" пояснили заборону на участь військової техніки з РФ приписами британського експортного регулятора.
Крім того, організатори авіасалону очікують на виставці 2018 року виробників російської цивільної техніки.
Як повідомляв УНН, ізраїльська компанія представила надпотужний електролітак.