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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 32645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 53129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 61662 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 65466 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 56714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96607 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100528 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 128871 просмотра

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РФ запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне "Фарнборо"

РФ запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне "Фарнборо"

Киев  •  УНН

 • 13692 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Организаторы британского авиасалона "Фарнборо" объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке 2018 года, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Отмечается, что организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие военной техники с РФ предписаниями британского экспортного регулятора.

Кроме того, организаторы авиасалона ожидают на выставке 2018 производителей российской гражданской техники.

Как сообщал УНН, израильская компания представила сверхмощный електролитак .

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