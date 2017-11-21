РФ запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне "Фарнборо"

Отмечается, что организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие военной техники с РФ предписаниями британского экспортного регулятора.

Кроме того, организаторы авиасалона ожидают на выставке 2018 производителей российской гражданской техники.

Как сообщал УНН, израильская компания представила сверхмощный електролитак .