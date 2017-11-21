РФ запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне "Фарнборо"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Организаторы британского авиасалона "Фарнборо" объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке 2018 года, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Отмечается, что организаторы "Фарнборо" объяснили запрет на участие военной техники с РФ предписаниями британского экспортного регулятора.
Кроме того, организаторы авиасалона ожидают на выставке 2018 производителей российской гражданской техники.
Как сообщал УНН, израильская компания представила сверхмощный електролитак .