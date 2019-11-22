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РФ вийшла з Женевської конвенції щодо міжнародних збройних конфліктів

РФ вийшла з Женевської конвенції щодо міжнародних збройних конфліктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін 12 листопада підписав закон, відповідно до якого РФ відкликає визнання Міжнародної комісії з розслідування порушень гуманітарного права під час міжнародних військових конфліктів, передає УНН.

Так, закон "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів" був підписаний Путіним 12 листопада.

"Дане рішення обумовлене тим, що Міжнародна комісія із встановлення фактів, заснована на підставі статті 90 названого Протоколу I, з 1991 року фактично не виконує своїх функцій. Російського представника в її складі немає. При цьому Російська Федерація сплачує до бюджету комісії щорічний внесок. З урахуванням цих обставин подальше визнання компетенції комісії не є доцільним. Крім того, в нинішній міжнародній обстановці ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав істотно зростають", - йдеться в листі до голови Держдуми.

Як повідомляв УНН, раніше в ООН визнали, що РФ порушує Женевські конвенції.

Українські Національні Новини

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