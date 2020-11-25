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РФ активізувала заходи з дискредитації керівництва України - розвідка

РФ активізувала заходи з дискредитації керівництва України - розвідка

Київ • УНН

 • 12426 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російська Федерація активізувала заходи з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Останнім часом Російська Федерація активізувала заходи з дискредитації вищого державного та військового керівництва України. З цією метою активніше використовуються проросійські ЗМІ, журналісти та агенти впливу, у тому числі, на території України. Основною метою інформаційної кампанії, яку перед собою ставить Кремль, є провокування недовіри до вищих посадових осіб нашої держави та дискредитація їхньої діяльності з урегулювання ситуації на фронті війни з РФ. Окремим напрямом є критика керівництва України, органів влади щодо вирішення нагальних соціальних та економічних проблем, у т. ч. пов’язаних з епідемією COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усе це відбувається на фоні цілеспрямованих зусиль Верховного Головнокомандувача ЗС України, Міністерства оборони України та воєнної розвідки України щодо підвищення ефективності дій з відбиття російської збройної агресії та впровадження системних реформ за стандартами НАТО.

“Зазначена інформаційна кампанія з боку РФ свідчить про слабкість російських позицій та неспроможність Кремля досягти своїх цілей в Україні. За майже сім років збройної агресії проти нашої держави український народ навчився відрізняти правду та набув імунітету до брехні російської пропаганди”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, командира підрозділу Нацгвардії, який працював на Генштаб РФ, викрили на державній зраді.

Українські Національні Новини

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