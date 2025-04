Резніков обговорив із колегою з Японії деокупацію Криму, Донбасу та Курильських островів

Цитата

"Обговорили спільні питання з міністром оборони Японії Нобуо Кіші у контексті агресивної політики рф та деокупації територій, окупованих росією: Донбасу, Криму та північних територій України та Японії. Я також подякував нашим партнерам за підтримку України гуманітарною допомогою", - написав Резніков.

Раніше

Незабаром після вторгнення рф в Україну прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

Discussed joint issues with DefMin of Nobuo Kishi in the context of aggressive policy deoccupation of the territories occupied by : Donbas, Crimea and Northern Territories etc. I also thanked our partners for their support of with the humanitarian aid pic.twitter.com/1L9BrnFhzf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 16, 2022

Нагадаємо

Як писав УНН, минулого тижня Японія надіслала Україні військове захисне спорядження. Держава також спростила в'їзд для українських біженців.