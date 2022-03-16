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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Резніков обговорив із колегою з Японії деокупацію Криму, Донбасу та Курильських островів

Резніков обговорив із колегою з Японії деокупацію Криму, Донбасу та Курильських островів

Київ • УНН

 • 175129 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у бесіді зі своїм японським колегою обговорив деокупацію територій, окупованих росією. Про це глава українського МОУ повідомив у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

"Обговорили спільні питання з міністром оборони Японії Нобуо Кіші у контексті агресивної політики рф та деокупації територій, окупованих росією: Донбасу, Криму та північних територій України та Японії. Я також подякував нашим партнерам за підтримку України гуманітарною допомогою", - написав Резніков.

Раніше

Незабаром після вторгнення рф в Україну прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

Discussed joint issues with DefMin of  Nobuo Kishi in the context of  aggressive policy  deoccupation of the territories occupied by : Donbas, Crimea and Northern Territories etc. I also thanked our partners for their support of  with the humanitarian aid pic.twitter.com/1L9BrnFhzf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 16, 2022

Нагадаємо

Як писав УНН, минулого тижня Японія надіслала Україні військове захисне спорядження. Держава також спростила в'їзд для українських біженців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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