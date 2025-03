Резников обсудил с коллегой из Японии деоккупацию Крыма, Донбасса и Курильских островов

Цитата

"Обсудили совместные вопросы с министром обороны Японии Нобуо Киши в контексте агрессивной политики россии и деоккупации территорий, оккупированных Россией: Донбасса, Крыма и северных территорий, Украины и Японии. Я также поблагодарил наших партнеров за поддержку Украины гуманитарной помощью", - написал Резников.

Ранее

Вскоре после вторжения рф в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов исконными японскими территориями.

Discussed joint issues with DefMin of Nobuo Kishi in the context of aggressive policy deoccupation of the territories occupied by : Donbas, Crimea and Northern Territories etc .I also thanked our partners for their support of with the humanitarian aid pic.twitter.com/1L9BrnFhzf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 16, 2022

Напомним

Как писал УНН, на прошлой неделе Япония прислала Украине военное защитное снаряжение. Государство также упростило въезд для украинских беженцев.