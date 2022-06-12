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Резніков через стрілянину у Києві наказав провести розслідування щодо посадовця Генштабу

Резніков через стрілянину у Києві наказав провести розслідування щодо посадовця Генштабу

Київ • УНН

 • 329727 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наказав провести службове розслідування щодо використання зброї посадовцем Генерального штабу ЗСУ в спальному районі Києва, пише УНН.

Цитата

"У п‘ятницю у місті Києві стався епізод... За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення", - написав Резніков у Facebook.

Деталі

З його слів, створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків, додав міністр.

"Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - наголосив Резніков.

"Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка", - зазначив голова Міноборони, додавши, що про результати розслідування поінформє після його закінчення.

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