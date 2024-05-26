Reuters: США братимуть участь у Саміті миру
Київ • УНН
Сполучені Штати візьмуть участь у Саміті миру в Швейцарії, який розпочнеться 15 червня і має на меті об'єднати світову думку про те, як зупинити російсько-українську війну, але поки що залишається невизначеним, на якому рівні будуть представлені США.
Володимир Зеленський запросив президент США Джо Байдена відвідати Саміт миру у Швейцарії, що почнеться 15 червня. Відомо, що Сполучені Штати братимуть участь у цьому заході. Про це повідомили журналісти Reuters з посиланням на власні джерела. Однак наразі достеменно невідомо, на якому рівні США братимуть участь у Саміті миру, передає УНН.
Деталі
Видання пише, що президент Зеленський 26 травня звернувся до президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна в неділю з проханням взяти участь у Саміті миру. У своєму англомовному відео український очільник виступив на тлі зруйнованої 23 травня росіянами типографії у Харкові, де внаслідок обстрілу загинуло 7 людей.
Україна сподівається прийняти якомога більше країн на саміті у Швейцарії, спрямованого на об'єднання світової думки щодо того, як зупинити війну і посилити тиск на Путіна. За словами Зеленського, у цій зустрічі візьмуть участь понад 80 країн.
Я звертаюся до лідерів світу, які все ще осторонь глобальних зусиль Глобального мирного саміту – до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, і до президента Сі, лідера Китаю. Будь ласка, покажіть своє лідерство в просуванні миру – справжнього миру, а не просто паузи між ударами,
Зеленський додав, що саміт "покаже, хто у світі насправді хоче припинення війни".
Однак досі залишається невизначеним, чи візьме участь президент Байден у майбутньому саміті. Американський чиновник підтвердив 26 травня, що Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак конкретні деталі щодо учасників та рівня їхнього представництва не були розголошені.
Журналісти також наголосили, що Київ у своєму мирному плані закликає до повного виведення російських військ і відновлення міжнародно визнаних кордонів, що Москва вважає неприйнятним. Раніше Росія заявила, що "не бачить сенсу в саміті України".
Зеленський закликав Байдена та Сі підтримати Саміт миру своєю персональною участю26.05.24, 10:19 • 102456 переглядiв