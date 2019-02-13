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Республіка Македонія офіційно змінила назву

Республіка Македонія офіційно змінила назву

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Преспанька угода Афін і Скоп’є про зміну назви колишньої югославської республіки на Північну Македонію вступила в силу. Про це написав у вівторок ввечері перший заступник глави МЗС Греції Йоргос Катрунгалос в своєму Twitter, інформує УНН.

“З обміном (міністерствами закордонних справ двох країн) вербальними нотами Преспанська угода набула чинності. Починається нова епоха стабільності і співпраці з Північною Македонією”, — підкреслив Катрунгалос.

МЗС Греції направило у вівторок вербальну ноту в Скоп’є, проінформувавши офіційно зовнішньополітичне відомство сусідньої країни про те, що протокол про вступ Північної Македонії в НАТО і Преспанську угоду були ратифіковані грецьким парламентом.

У свою чергу, міністр закордонних справ сусідньої країни Нікола Дімітров написав в своєму Twitter: “Ми тільки що обмінялися остаточними вербальними нотами. Преспанська угода набуває чинності! Нехай сьогодні буде початком довгої дружби між Грецією і Північної Македонією. Ми не можемо змінити наше минуле, але ми можемо, ми будемо формувати наше майбутнє дружби, партнерства і співпраці”.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) 12 лютого 2019 р.

Одночасно в Скоп’є повідомили, що в силу вступили чотири поправки до конституції, які македонський парламент схвалив 11 січня. Інформація про це опублікована в офіційній урядовій газеті. Це означає офіційне перейменування країни. Як вказують грецькі дипломатичні джерела, сусідня країна тепер повинна направити листи в ООН і в усі міжнародні організації, членом яких вона є, щоб проінформувати їх про те, що її назва змінюється на Республіку Північна Македонія.

Як повідомляв УНН, парламент Греції підтримав вступ Македонії в НАТО.

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