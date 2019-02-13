Республика Македония официально сменила название

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Преспанское соглашение Афин и Скопье о смене названия бывшей югославской республики на Северную Македонию вступило в силу. Об этом написал во вторник вечером первый заместитель главы МИД Греции Йоргос Катрунгалос в своем Twitter, передает УНН.

“С обменом (министерствами иностранных дел двух стран) вербальными нотами Преспанское соглашение вступило в силу. Начинается новая эпоха стабильности и сотрудничества с Северной Македонией”, — подчеркнул Катрунгалос.

МИД Греции направил во вторник вербальную ноту в Скопье, проинформировав официально внешнеполитическое ведомство соседней страны о том, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО и Преспанское соглашение были ратифицированы греческим парламентом.

В свою очередь, министр иностранных дел соседней страны Никола Димитров написал в своем Twitter: “Мы только что обменялись окончательными вербальными нотами. Преспанское соглашение вступает в силу! Пусть сегодня будет началом долгой дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем, мы будем формировать наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества”.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can not change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) 12 февраля 2019

Одновременно в Скопье сообщили, что в силу вступили четыре поправки к конституции, которые македонский парламент одобрил 11 января. Информация об этом опубликована в официальной правительственной газете. Это означает официальное переименование страны. Как указывают греческие дипломатические источники, соседняя страна теперь должна направить письма в ООН и во все международные организации, членом которых она является, чтобы проинформировать их о том, что ее название изменяется на Республику Северная Македония.

Как сообщал УНН, парламент Греции поддержал вступление Македонии в НАТО.

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