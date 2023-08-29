Речник Повітряних сил про загибель пілотів під Житомиром: "Зіткнулися фактично на старті"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Зіткнення двох літаків L-39 у Житомирській області, унаслідок якого загинуло три пілоти, відбулося фактично на старті. Однак, обставини авіакатастрофи будуть зрозумілі після завершення слідства Державним бюро розслідувань, розповів в інтерв'ю "Суспільному" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Був виліт, вони фактично на старті, коли вилетіли з аеродрому, зіткнулися. Коли летіли, виконували те завдання, яке поставили їм частина", - розповів речник, однак відмовився уточнити деталі.
Ігнат додав: "Що саме стало причиною? Мені навіть досвідчені льотчики, дуже досвідчені, кажуть, що сказати важко. Треба розбиратися – бортові самописці, радіообмін, все це буде проаналізовано і буде надано цю інформацію, що відбувалось".
Деталі
Він зазначив, що літаки L-39 використовуються не лише для навчальних польотів, але і для виконання різних завдань. За його словами, на сьогодні через війну "майже по всій території країни майже всі вильоти бойові". Ігнат також розповів, що троє пілотів на двох літаках виконували маневри в парі.
"Польоти на групову злітаність – це одразу злітає два літаки. Це тактичний прийом, який потрібний для того, щоби воювати з окупантами. Чим ближче вони один біля одного в груповій злітаності, тим вони можуть бути менш помітними на радарах ворога", – пояснив він.
Доповнення
Авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, унаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.
Наразі розслідування інциденту триває. Слідчі розглядають три версії - технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.
Нагадаємо
Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян 29 серпня повідомила, що фахівці розпочали розшифровувати “чорні скриньки” літаків L-39, зіткнення яких призвело до смерті трьох пілотів Повітряних сил ЗСУ.