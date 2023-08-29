Спикер Воздушных сил о гибели пилотов под Житомиром: "Столкнулись фактически на старте"

Цитата

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставили им часть", - рассказал спикер, однако отказался уточнить детали.

Игнат добавил: "Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться – бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило".

Детали

Он отметил, что самолеты L-39 используются не только для обучающих полетов, но и для выполнения различных задач. По его словам, на сегодня из-за войны "почти по всей территории страны почти все вылеты боевые". Игнат также рассказал, что трое пилотов на двух самолетах выполняли маневры в паре.

"Полеты на групповую взлетаемость – это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен для того, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг у друга в групповой взлетаемости, тем они могут быть менее заметны на радарах врага", – пояснил он. .

Дополнение

Авиакатастрофа произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе близ Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.

Расследование инцидента продолжается. Следователи рассматривают три версии – техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации совершения полетов.

Напомним

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян 29 августа сообщила, что специалисты начали расшифровывать "черные ящики" самолетов L-39, столкновение которых привело к смерти трех пилотов Воздушных сил ВСУ.