“Реал” врятувався від поразки в матчі іспанської Ла Ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Відбулися поєдинки другого туру іспанської Ла Ліги в одному з яких мадридський “Реал” гостював у “Леванте”, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Швидкий гол на 5-й хвилині від Гарета Бейла дозволив “вершковим” почуватися більш впевнено. Проте старт другого тайму вийшов напрочуд невдалим для “галактікос” — вони пропустили на 46 і 57 хвилинах від Рохера та Кампаньї.
Все цікаве в матчі відбулося далі. На 73 хвилині Жуніор Вінісіус вирівняв становище для мадридців, але через шість хвилин “Леванте” повернув собі перевагу в один м’яч завдяки Роберу Пієрі. Жуніор Вінісіус подарував “Реалу” нічию своїм ударом на 85 хвилині, а ще через кілька хвилин у “Леванте” вилучення одержав Фернандес через гру рукою. Проте рахунок залишився незмінним — 3:3.
Доповнення
В інших поєдинках змагань чинний чемпіон “Атлетіко” обіграв “Ельче” 1:0, а “Райо Вальєкано” поступилося “Реалу Сосьєдаду” (0:1).