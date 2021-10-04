Разумкова видалили з чату "слуг"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова видалили з фракційного чату “Слуги народу” у месенджері. Про це в коментарі УНН повідомив депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.
Цитата:
“Дійсно, Разумкова видалили з чату”, — повідомив нардеп.
Деталі
Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно це зробив голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія, він відповів “так, він голова фракції”.
Зі слів Устенка, рішення пов’язано з процесом відсторонення голови Верховної Ради, який ініціюють “Слуги народу”.
Що було раніше
Раніше сьогодні в соцмережах з’явилась інформація про те, що Арахамія видалив Разумкова з усіх чатів, тому що “присутність опозиційних політиків в чатах чужих фракцій не варіант”.
Додамо, що за повідомленнями речниці “Слуги народу” Юлії Палійчук, сьогодні голови парламентських комітетів покинули засідання Погоджувальної ради, таким чином висловивши недовіру організації роботи голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Контекст
2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.