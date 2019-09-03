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Разумков відкрив засідання Ради у присутності Зеленського

Разумков відкрив засідання Ради у присутності Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив засідання парламенту із невеликою затримкою, передає УНН.

Засідання парламенту, заплановане на 10:00 розпочалось о 10:11. Затримка, в тому числі, була викликана тим, що керівництво Ради проводило консультації вже сидячи у президії парламенту.

На початку засідання в сесійній залі зареєструвались 393 народних депутатів. Також на засіданні присутні Президент Володимир Зеленський, а також члени уряду на чолі із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Нагадаємо, згідно з порядком денним засідання парламенту, протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР.

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