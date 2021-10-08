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Разумков у Раді, але у системі числиться "відсутнім": причиною назвали невидачу картки для голосування

Київ • УНН

 • 21298 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народний депутат Дмитро Разумков, знятий напередодні з посади спікера парламенту, сьогодні прийшов у Верховну Раду, але у системі для голосування числиться "відсутнім". У депутатському корпусі причиною називають, що Разумкову просто-напросто не встигли видати картку для голосування, пише УНН.

Деталі

"Разумкову ще не зробили картку, тому він не може голосувати в Раді", - написав у Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Напередодні Гончаренко заявляв, що Разумкова після зняття з посади голови ВР у сесійній залі посадили "на гальорці", - біля фракції "Європейської солідарності", до якої і входить Гончаренко. Тож, нібито два нардепи стали "сусідами".

Примітно, що згідно з даними з сайту ВР щодо голосування за законопроекти та постанови сьогодні, 8 жовтня, Дмитро Разумков числиться "відсутнім".

Хоча сьогодні він вже давав коментарі журналістам у стінах парламенту, а той же Гончаренко хизувався фото з Разумковим, якому вручив подарунок. До слова, у Разумкова сьогодні День народження.

Додамо, сьогодні Дмитро Разумков розповів, що вже забрав речі з кабінету спікера Верховної Ради, і сказав, що ще не знає, де буде його новий кабінет.

Що було раніше

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.

Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.

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