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Разумков в Раде, но в системе числится "отсутствующим": причиной назвали невыдачу карточки для голосования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат Дмитрий Разумков, снятый накануне с должности спикера парламента, сегодня пришел в Верховную Раду, но в системе для голосования числится "отсутствующим". В депутатском корпусе причиной называют, что Разумкову просто-напросто не успели выдать карточку для голосования, пишет УНН.

Детали

"Разумкову еще не сделали карточку, поэтому он не может голосовать в Раде", - написал в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Накануне Гончаренко заявлял, что Разумкова после снятия с должности председателя ВР в сессионном зале посадили "на галерке", - возле фракции "Европейской солидарности", в которую и входит Гончаренко. Поэтому, якобы два нардепа стали "соседями".

Примечательно, что согласно данным с сайта ВР относительно голосования за законопроекты и постановления сегодня, 8 октября, Дмитрий Разумков числится "отсутствующим".

Хотя сегодня он уже давал комментарии журналистам в стенах парламента, а тот же Гончаренко щеголял фото с Разумковым, которому вручил подарок. К слову, у Разумкова сегодня День рождения.

Добавим, сегодня Дмитрий Разумков рассказал, что уже забрал вещи из кабинета спикера Верховной Рады, и сказал, что еще не знает, где будет его новый кабинет.

Что было ранее

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая проходила в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

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