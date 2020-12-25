Разумков: підстав для дострокових парламентських виборів немає

"Якщо ми говоримо про роботу Парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами, і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним", - наголосив Разумков.

Голова Верховної Ради також висловив сподівання, що й надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться. Утім, за словами Дмитра Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.

"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", - сказав голова Верховної Ради.

Нагадаємо, за словами Дмитра Разумкова, у Верховній Раді України можуть повторно ініціювати законопроект зі змінами до Конституції України, які передбачатимуть позбавлення повноважень народного депутата за неперсональне голосування.