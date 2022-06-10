Рашисти сьогодні уже 7 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У п’ятницю, 10 червня, росіяни 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.
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"Сьогодні ворожі міномети та артилерія уже 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
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Сьогодні вночі прикордонники зафіксували 3 мінометні обстріли прикордоння Сумщини. Ворог випустив близько 20 мін калібру 120 мм з боку російських населених пунктів зерново та страчово брянської області. Ще 10 російських боєприпасів, випущених з боку російського села поповка курської області, розірвалися у Шосткинському районі близько 11 години.
У відомстві зазначають, що вранці окупанти тричі обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів Чернігівщину. Зафіксовано понад 20 вибухів на прикордонній території Новгород-Сіверського району.
Нагадаємо
російські окупанти знову обстріляли з території рф прикордонні населені пункти Чернігівської області – зафіксовано щонайменше 23 вибухи.