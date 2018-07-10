Рахункова палата проведе аудит премій менеджерам "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Рахункова палата України планує провести аудит премії в 46,3 млн доларів, яку призначила Наглядова Рада “Нафтогазу України” співробітникам компанії за їх внесок у перемогу в судовому спорі з “Газпромом” у Стокгольмському арбітражі. Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан у Facebook, передає УНН.
“Поділився планами щодо аудитів по дорогах та захмарних преміях “Нафтогазу”, — написав Пацкан у анонсі до свого інтерв’ю “Українському радіо”.
Нагадаємо, Наглядова рада “Нафтогазу” ухвалила рішення про виплати співробітникам компанії премій у зв’язку з перемогою у
Стокгольмському арбітражі у суперечці з “Газпромом”. Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол.), він становитиме 46,3 млн дол.
Уряд направив листа до Наглядової Ради НАКу з тим, щоб було переглянуто рішення щодо високих премій для правління компанії.
Пізніше голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв прокоментував премії менеджерам за перемогу у Стокгольмі.