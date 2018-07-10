Счетная палата проведет аудит премий менеджерам "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Счетная палата Украины планирует провести аудит премии в 46,3 млн долларов, которую назначил Набсовет “Нафтогаза Украины” сотрудникам компании за их вклад в победу в споре с “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook, передает УНН.
“Поделился планами аудитов по дорогам и заоблачным премиям „Нафтогаза“, — написал Пацкан в анонсе к своему интервью ”Украинской радио“.
Напомним, Наблюдательный совет “Нафтогаза” принял решение о выплатах сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с “Газпромом”. Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл.), он составит 46,3 млн долл.
Правительство направило письмо в Наблюдательный Совет НАКа с тем, чтобы было пересмотрено решение о высоких премиях для правления компании.
Позже глава “Нафтогаза” Андрей Коболев прокомментировал премии менеджерам за победу в Стокгольме.