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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Нардепи скасували у другому читанні державну монополію у космічній галузі

Київ • УНН

 • 8187 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парламентарі ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект №1071 щодо державного регулювання космічної діяльності, який передбачає допуск приватних компаній до виробництва космічних систем. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Нардепи скасували у другому читанні державну монополію у космічній галузі

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності спрямований на забезпечення розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності.

Прийняття проекту Закону України, на думку його авторів, забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності, а також призведе до залучення інвестицій у космічну галузь України.

У процесі підготовки до другого читання до комітету було внесено 22 правки, 17 з них були враховані, а 5 - відхилено.

Нагадаємо, 13 вересня народні депутати ухвалили цей законопроект у першому читанні.

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