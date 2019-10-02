Нардепи скасували у другому читанні державну монополію у космічній галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парламентарі ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект №1071 щодо державного регулювання космічної діяльності, який передбачає допуск приватних компаній до виробництва космічних систем. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності спрямований на забезпечення розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності.
Прийняття проекту Закону України, на думку його авторів, забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності, а також призведе до залучення інвестицій у космічну галузь України.
У процесі підготовки до другого читання до комітету було внесено 22 правки, 17 з них були враховані, а 5 - відхилено.
Нагадаємо, 13 вересня народні депутати ухвалили цей законопроект у першому читанні.