Нардепы отменили во втором чтении государственную монополию в космической отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Парламентарии приняли во втором чтении и в целом законопроект №1071 о государственном регулировании космической деятельности, который предусматривает допуск частных компаний к производству космических систем. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности направлен на обеспечение развития, повышение инвестиционной привлекательности, а также создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности.
Принятие проекта Закона Украины, по мнению его авторов, обеспечит создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности, а также приведет к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.
В процессе подготовки ко второму чтению в комитет было внесено 22 поправки, 17 из них были учтены, а 5 - отклонено.
Напомним, 13 сентября народные депутаты приняли этот законопроект в первом чтении.