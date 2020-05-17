Рада планує розглянути законопроект про гральний бізнес 21 травня - нардеп

“Згідно опублікованого порядку денного в найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д. Так здається навіть менше ніж 3,5 тисячі правок. Це десь при бажанні біля місяця розгляду в залі по повній процедурі”, — зазначив напдеп.

Як раніше повідомляв УНН, до законопроекту № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор надійшло близько 3,5 тисяч поправок.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2285-д (альтернативний до № 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.