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Рада планує розглянути законопроект про гральний бізнес 21 травня - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Верховна Рада України у четвер, 21 травня планує розглянути законопроект "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№ 2285-д). Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.

Рада планує розглянути законопроект про гральний бізнес 21 травня - нардеп

“Згідно опублікованого порядку денного в найближчий четвер нас чекає початок розгляду закону про легалізацію грального бізнесу 2285-д. Так здається навіть менше ніж 3,5 тисячі правок. Це десь при бажанні біля місяця розгляду в залі по повній процедурі”, — зазначив напдеп.

Як раніше повідомляв УНН, до законопроекту № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор надійшло близько 3,5 тисяч поправок.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2285-д (альтернативний до № 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

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