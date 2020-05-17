Рада планирует рассмотреть законопроект об игорном бизнесе 21 мая - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Верховная Рада Украины в четверг, 21 мая, планирует рассмотреть законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д). Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.
"Согласно опубликованной повестки дня в ближайший четверг нас ждет начало рассмотрения закона о легализации игорного бизнеса 2285-д. Так кажется даже меньше 3,5 тысяч поправок. Это где-то при желании около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре", - отметил напдеп.
Как ранее сообщал УНН, к законопроекту № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр поступило около 3500 поправок.
Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2285-д (альтернативный № 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.