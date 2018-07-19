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Рабинович: мы возродим экономический потенциал Одессы

Рабинович: мы возродим экономический потенциал Одессы

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Саме з Одеси почнеться відродження країни - в політичному, економічному та соціальному плані. Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович під час прес-конференції , яку він дав для одеських ЗМІ в четвер, 19 липня, в рамках робочої поїздки по регіону, передає УНН.

"Одеса - унікальне місто, яке я дуже люблю, в якому я, напевно, жив в минулому житті - мені тут комфортно так, як ніде більше. Тому я впевнений в тому, що саме з Одеси ми почнемо відродження України - в політичному, економічному та соціальному плані ", - заявив парламентарій.

Політик розповів про те, що 25 липня в спеціальному випуску програми "Український формат" на телеканалі NewsOne він презентує програму виходу країни з кризи. Один з її пунктів - зробити Одесу європейським вікном України, а саме - зробити упор на економічному розвитку бізнесу в Одесі, на надання пільг та преференцій Південній Пальмірі, зокрема, розвинути в місті вільну економічну зону за типом "порто-франко".

"Я давно подав на розгляд Верховної Ради законопроект" Одеса - Порто-Франко ". Це викликало обурення з боку наших патріотів. Тому я подав другий законопроект і назвав його "Одеса - Європейське вікно України". Це трохи заспокоїло наших патріотів, хоча ні перший, ні другий варіанти вони не читали. Як результат, закон, на жаль, до сих пір не те що не прийнятий - він навіть не розглядалося. Як це можна пояснити? Очевидно, інтелектуальним рівнем нинішньої Ради в цілому, голів комітетів і особливо керівника парламенту, - вони просто не розуміють, про що з ними розмовляють ", - зазначив Вадим Рабинович.

На підтвердження своїх слів політик розповів про одну з ситуацій, коли під час розгляду питання про внесення до порядку денного законопроекту про "порто-франко", один з учасників обговорення запропонував Вадиму Рабиновичу зробити вільну економічну зону не в Одесі, а у Львові.

"Я послухав і відповів: можемо, але тільки у Львові моря немає. Ось це рівень голови комітету. Тому з жалем змушений сказати - ми хворі цією владою, ми хворі цими некомпетентними людьми, які прийшли на хвилі революції, ми хворі на ті, хто не хоче і не може керувати країною, тими, хто не пов'язує себе з Україною - вони будують собі будинки за кордоном - у Франції, в Італії, в Іспанії, щоб після зміни влади швидко туди втекти ", - переконаний народний депутат.

Повертаючись до Одеси, політик нагадав, що після подій в Криму, крім Одеси у нас немає більше портів, де б міг розвиватися і військовий, і цивільний флот.

"Тому до Одеси має бути особливе ставлення, у неї повинні бути особливі програми розвитку. Я впевнений, що саме з Одеси почнеться правильний економічний курс відродження України ", - підкреслив народний депутат.

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