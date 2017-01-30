П'ятьох учасників найбільшої організації автовикрадачів заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Організаторові та чотирьом виконавцям злочинної організації з викрадення автомобілів суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Правоохоронці затримали п’ятьох головних фігурантів злочинної організації, яка протягом декількох років викрадала елітні автомобілі з метою подальшого “викупу” власником.
Не зважаючи, що затримані не визнають своєї вини і не співпрацюють зі слідством, суд взяв до уваги надані стороною обвинувачення зібрані докази та масштабність завданої злочинною діяльністю матеріальної шкоди.
Організатора цієї злочинної групи — 37-річного колишнього курсанта міліцейського вишу, рішенням Печерського районного суду міста Києва на два місяці залишено під арештом, з правом внесення 5 мільйонів гривень застави.
Чотирьом його найближчим поплічникам-виконавцям теж обрано міру запобіжного заходу: тримання під вартою строком на 60 діб. Крім того, у них теж є можливість внесення застави у розмірі від 800 тисяч до 3 мільйонів гривень.
Наразі триває слідство. Правоохоронці продовжують встановлювати особи потерпілих, які стали жертвами затриманої злочинної організації автовикрадачів-шахраїв.