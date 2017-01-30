Пятерых участников крупнейшей организации автоугонщиков арестовали

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КИЕВ. 30 января. УНН. Организатору и четырем исполнителям преступной организации по угону автомобилей суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.

Правоохранители задержали пятерых главных фигурантов преступной организации, которая на протяжении нескольких лет похищала элитные автомобили с целью дальнейшего "выкупа" владельцами.

Беря во внимание, что задержанные не признают своей вины и не сотрудничают со следствием, суд принял во внимание предоставленные стороной обвинения собранные доказательства и масштабность причиненного преступной деятельностью материального ущерба.

Организатор этой преступной группы - 37-летний бывший курсант милицейского вуза, решением Печерского районного суда города Киева на два месяца оставлен под арестом, с правом внесения 5 млн гривен залога.

Четырем его ближайшим соратникам-исполнителям тоже избрана мера пресечения: содержание под стражей сроком на 60 суток. Кроме того, у них тоже есть возможность внесения залога в размере от 800 тыс. до 3 млн гривен.

Ведется следствие. Правоохранители продолжают устанавливать личности потерпевших, которые стали жертвами преступной организации автоугонщиков-мошенников.

 

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