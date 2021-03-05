П’ятниця у столиці розпочалася із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Станом на 8:15 п’ятниці, 5 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро, ускладнено в напрямку правого берега.
На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Олени Теліги, Автозаводська, Богатирська, Вишгородська, Стеценка, Щусєва, Юрія Ілленка.
Невеликі затори помітні на проспекті Перемоги, вулицях Дегтярівська, Вадима Гетьмана, Миколи Голего, проспекті Любомира Гузара, вулиці Народного Ополчення, проспекті Валерія Лобановського та Повітрофлотському проспекті.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе. “Тягнучка” виникла в районі Броварського проспекту та на проспекті Визволителів.
Доповнення
За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім півдня, очікується дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади; температура протягом доби 0-5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині 13-17° тепла.
На Київщині вдень у п’ятницю помірний дощ та мокрий сніг. Температура протягом доби 1-4° тепла.