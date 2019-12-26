Путін заявив, що у Росії "є трубоукладач" для завершення "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін у середу, 25 грудня, заявив про те, що у Росії є "трубоукладач", щоб добудувати проект "Північного потоку-2", але на його завершення піде трохи більше часу. Про це російський лідер сказав на зустрічі з представниками російського бізнесу, передає УНН із посиланням на "Комерсант".
"Володимир Путін співчував Дональду Трампу, якому зараз дуже складно, тому що всі там стурбовані його імпічментом. Правда, це не завадило американцям, додав Володимир Путін, блокувати добудову "Північного потоку-2". Але Володимир Путін запевнив, що нічого критичного немає, так як "у нас є трубоукладач". Тільки завершення проекту затягнеться на кілька місяців. Глава Газпрому Олексій Міллер, за словами очевидців, на цих словах кивнув", - пише видання.
Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
Під штрафні заходи потрапили суду, що займаються прокладкою труб для цих газопроводів, а також громадяни, що мають відношення до роботи цих судів. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США.
Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходяться на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.
Після того, як вступили в силу санкції США проти залучених до будівництва "Північного потоку-2" підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинили роботи, а після консультацій з юристами покинула місце робіт. Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити будівництво.