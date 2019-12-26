Путін заявив, що у Росії "є трубоукладач" для завершення "Північного потоку-2"

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін у середу, 25 грудня, заявив про те, що у Росії є "трубоукладач", щоб добудувати проект "Північного потоку-2", але на його завершення піде трохи більше часу. Про це російський лідер сказав на зустрічі з представниками російського бізнесу, передає УНН із посиланням на "Комерсант".