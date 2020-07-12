Путін не пов’язує погіршення у відносинах між Україною та Росією з анексією Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не пов’язує погіршення у відносинах між Україною та Росією з анексією українського Криму. Про це Путін сказав в інтерв’ю телеканалу “Россия-1”, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство “ТАСС”.
“Те, що в нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов’язано”, — сказав Путін.
Він заявив, що “погляди та дороги” з українською владою стали “діаметрально протилежними” після подій Революції гідності, яку він назвав “державним переворотом та захопленням влади”.
Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.
Пізніше Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Незабаром після анексії Криму на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків.