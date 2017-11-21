Путін і Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час телефонної розмови Президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, лідери двох держав обговорювали такі теми, як ситуацію у Сирії, Україні, Ірані, Північній Кореї та Афганістані, передає УНН з посиланням на Reuters.
Телефонна розмова тривала близько години, повідомили виданню джерела з Білого Дому.
Нагадаємо, у вівторок 21 листопада президент Росії Володимир Путін після зустрічі з сирійським колегою Башаром Асадом провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.