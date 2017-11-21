Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, лидеры двух государств обсуждали такие темы, как ситуацию в Сирии, Украине, Иране, Северной Корее и Афганистане, передает УНН со ссылкой на Reuters.