Путін доручив уряду створити спецкомісію з розслідування аварії Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи в Підмосков'ї. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи в Підмосков'ї", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Підмосков'ї зазнав аварії літак Ан-148 на якому перебувало 71 осіб. За даними джерел ЗМІ, людей, які вижили в катастрофі немає.