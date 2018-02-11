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Путін доручив уряду створити спецкомісію з розслідування аварії Ан-148

Путін доручив уряду створити спецкомісію з розслідування аварії Ан-148

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи в Підмосков'ї. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи в Підмосков'ї", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Підмосков'ї зазнав аварії літак Ан-148 на якому перебувало 71 осіб. За даними джерел ЗМІ, людей, які вижили в катастрофі немає.

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