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Психолог назвала правила, які допоможуть досягти комфорту в сім'ї під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Під час карантину важливо не тільки організувати вдома робоче місце, а й дотримуватися правил стосовно кожного члена сім'ї для загального комфорту. Про це УНН розповіла сімейний і дитячий психолог, гештальт-терапевт Ганна Шевчук.

"Важливою умовою емоційного благополуччя кожного з нас є дотримання меж. Під межами маються на увазі як фізичні, так і психологічні кордони. Під час карантину важливо не тільки облаштувати робоче місце, місце відпочинку, місце усамітнення кожного, але і дотримуватись певних правил стосовно кожного члена сім'ї. Якщо мама/тато працює, організуйте все так, щоб усі навколо знали, що якийсь конкретний час до них підходити не можна. Те ж правило працює в разі, якщо вчиться/відпочиває дитина, відпочиває мама/тато, усамітнилася сестра/брат і т.д. Відповідальність за встановлення меж лежить на дорослих членах сім'ї", - підкреслила психолог.

Також вона зазначила, що для того, щоб попередити конфлікти в родині, важливо заповнювати ресурси. Намагайтеся організувати свій простір так, щоб у кожного члена сім'ї була можливість протягом дня усамітнитися або якийсь час займатися тим, що приносить йому задоволення і заспокоєння.

Окрім цього психолог рекомендує дотримуватися таких правил:

  • Спробуйте запровадити щоденні ритуали. Це може бути: зарядка, медитація, розмова з близькою людиною по інтернету, щовечірні посиденьки, келих вина, хороший фільм в кінці дня, спілкування в чаті з друзями, свічка за вечерею. Що завгодно, що може служити для вас додатковою опорою і ресурсом.
  • Говоріть з дітьми. Говоріть про сьогоднішню ситуацію. Говоріть про важливість участі дітей у житті родини. Діти дуже чутливі, вони багато чого можуть зрозуміти і почути. Призначте їх головними в якомусь побутовому питанні, нехай вони також відповідають за певну роботу вдома. Ставтеся з повагою до їх вкладу (навіть найменшому). Тоді є шанс, що і вони будуть з повагою ставиться до ваших процесів.

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  • Розподіляйте обов'язки по дому. Якщо в сім'ї є маленькі діти, до 6 років, розподіляйте години, які ви проводите з ними. Навіть якщо тато весь робочий день за комп'ютером, дайте можливість мамі час ввечері. Або навпаки, якщо мама весь день онлайн, а тато з дітьми, організуйтеся так, щоб тато ввечері зміг посидіти за улюбленим заняттям якийсь час. Спробуйте влаштовувати чергування на кухні, по черзі прибирайте в квартирі, розподіліть домашню роботу на всіх членів сім'ї.
  • Піклуйтеся одне про одного. Зателефонуйте батькам, бабусям/дідусям. Зателефонуйте близьким, друзям, які живуть одні, їм може бути зараз дуже непросто переживати ізоляцію.
  • Запитайте у свого партнера, що ви можете приємного зробити для нього сьогодні. Навіть проста чашка кави з ранку, зроблена з турботою, може прибрати напругу і зробити ваше спільне проведення часу приємним і комфортним.
  • Оточіть себе тими людьми, з якими вам добре. Швидше за все, у вашому житті є якісь конкретні люди, поруч з якими вам стає спокійно і затишно. Подумайте, хто ці люди? Спілкуйтеся з тими, хто вас наповнює.

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  • Звертайтеся по допомогу. Саме час звернутися по допомогу до близьких, знайомих, фахівців. Не чекайте моменту, коли сил вже немає. Говоріть про свої труднощі, про переживання, про страхи. Просіть підміняти з дітьми. Спирайтеся на дітей старшого віку. Шукайте людей у вашому оточенні, на кого ви самі можете спертися. Звертайтеся до фахівців.
  • Пропонуйте свою допомогу. Зараз саме час ділитися. Ви можете спостерігати зараз, як багато людей, компаній почали пропонувати свої послуги безплатно. І це не випадково. Це неймовірно потужний ресурс - давати. Ділиться тим, що може бути у вас сьогодні в надлишку - досвід, знання, турбота, тепло. Спробуйте прислухатися до себе. Може, це і є саме ваш ресурс. Є багато людей, які з вдячністю приймуть вашу підтримку.
  • Скористайтеся уповільненням. Ви могли довго чекати "той самий момент". Так, може, це він? Може, ось той час, коли ви можете зупиниться і озирнутися навколо? Скористайтеся цим часом. Завершіть розпочате, проведіть інвентаризацію свого життя. Наведіть порядок у своїй голові. Чи те життя ви живете, про яке мріяли? Перегляньте свої цілі, підведіти проміжні підсумки. Розставте пріоритети. Почніть з себе.

Нагадаємо, працюючи вдома під час карантину, потрібно стежити за своїм емоційним навантаженням, структурувати свій робочий день, обговорити з роботодавцем нові правила роботи, а також не забувати відпочивати.

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