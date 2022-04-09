Псевдомеру Маріуполя заочно повідомили про підозру у держзраді

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Російські окупанти призначили нового “мера” зруйнованого рашистами Маріуполя. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко.

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"Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що, за даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил рф, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.

"Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь". Псевдоглава частково окупованого міста допомогає рф та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - зазначається в повідомленні.