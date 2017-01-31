Прямі трансляції з британських театрів покажуть в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Навесні та влітку в містах України транслюватимуть наживо вистави зі знаменитих британських театрів. Покази пройдуть у кінотеатрах мережі MULTIPLEX, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Так, 20 квітні покажуть спектакль “Розенкранц та Гільденстерн мертві” за абсурдистською трагікомедією відомого сучасного драматурга Тома Стоппарда, головну роль в якому зіграє Деніел Редкліфф. Це постановка театру Олд Вік режисера Девіда Лево.
Твір Т.Стоппарда розповідає про двох другорядних персонажів із п’єси “Гамлет” У.Шекспіра.
“Проводячи глядача надзвичайно смішним екзистенційним лабіринтом, автор робить його свідком остаточної кризи особистості,” — зазначають в Олк Вік.
Також 10 червня відбудеться пряма трансляція зі сцени Національного театру Лондона, де зіграють “Пітер Пена”. П’єсу Джеймса Баррі інсценізувала режисерка Саллі Куксон.
Крім того, в українських кінотеатрах демонструватимуть роботу південно-африканської режисерки Яель Фарбер “Саломея” за твором Оскара Вайлда. Показ пройде 22 червня.
А в останній день літа, 31 серпня на глядачів чекає постановка театру Янг Вік за трагедією Гарсіа Лорки “Йєрма”.