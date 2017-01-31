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Прямые трансляции из британских театров покажут в Украине

Прямые трансляции из британских театров покажут в Украине

Киев • УНН

 • 10577 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Весной и летом в городах Украины будут транслировать в прямом эфире спектакли из знаменитых британских театров. Показы пройдут в кинотеатрах сети MULTIPLEX, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Так, 20 апреле покажут спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" за абсурдистской трагикомедией известного современного драматурга Тома Стоппарда, главную роль в котором сыграет Дэниел Рэдклифф. Это постановка театра Олд Вик режиссера Дэвида Лево.

Произведение Т.Стоппарда рассказывает о двух второстепенных персонажей из пьесы "Гамлет" У.Шекспира.

"Проводя зрителя чрезвычайно смешным экзистенциальным лабиринтом, автор делает его свидетелем окончательной кризиса личности", - отмечают в ОЛК Возраст.

Также 10 июня состоится прямая трансляция со сцены Национального театра Лондона, где сыграют "Питер Пена". Пьесу Джеймса Барри инсценировала режиссер Салли Куксон.

Кроме того, в украинских кинотеатрах будут демонстрировать работу южно-африканской режиссера Яэль Фарбер "Саломея" по произведению Оскара Уайльда. Показ пройдет 22 июня.

А в последний день лета, 31 августа зрителей ждет постановка театра Янг Возраст по трагедии Гарсиа Лорки "Йерма".

Украинские Национальные Новости

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