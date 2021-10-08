Проїзд в одеському електротранспорті подорожчає

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Згідно з інформацією міськради, у разі оплати проїзду за допомогою смартфона або банківської карти ціна поїздки складе 7 гривень. Також має зрости вартість постійних проїзних квитків. А проїхатися на одеському фунікулері з листопада можна буде за 10 гривень.

У мерії необхідність збільшення вартості проїзду в електротранспорті пояснюють подорожчанням запчастин, зростанням цін на електроенергію і підвищенням зарплати співробітників. Діючі тарифи на проїзд в міському пасажирському електротранспорті Одеси встановлені ще у 2018 році, а вартість постійних проїзних квитків для проїзду на трамваї (тролейбусі) — на рівні тарифів 2016 року.

Нагадаємо, з 15 вересня проїзд в одеських маршрутках піднявся з 7 до 10 гривень.